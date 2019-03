Galante: “Están intentando evitar que se les juzgue aquí y en cualquier punto del mundo”

A José María Galante le detuvieron cuatro veces por asociación ilícita, propagación ilegal e insulto de obra a las fuerzas del Orden Público. “Le tiré piedras a la Policía, cosa de la que nunca me he arrepentido, quizá sí de no haber tenido la suficiente puntería”, comenta. “Ellos disparaban y no balas de goma, disparaban de verdad, mataban estudiantes”, aclara.

Galante habla de las torturas. “Cualquier cosa es una tortura persistentemente hecha”, explica. Golpes en las plantas de los pies, en el glúteo, los genitales “puede terminar uno meando sangre, puede uno al final ser lo más parecido a un objeto objeto que es de lo que se trataba, acabar con uno como ser humano”.

La Fiscalía ha adelantado en un informe las razones por las que presumiblemente no concederá la extradición a Billy el Niño, ya que los delitos están prescritos y que en todo caso juzgarle es competencia de la justicia española y no de la Argentina.

“Nosotros queremos que se les juzgue aquí, nosotros hemos defendido nuestro derecho a la justicia y ese derecho es un derecho básico y ese derecho se nos ha negado en nuestro país. Y hemos tenido que recurrir al derecho de Justicia Universal y personarnos en Argentina y ese es el único proceso abierto del franquismo y eso es lo que están intentando evitar, que se les juzgue aquí y en cualquier punto del mundo”, explica.