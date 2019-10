Vía libre para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos: el Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la suspensión cautelar vigente que existía por los recursos interpuestos. Además, todo apunta a que el recurso que ha interpuesto la familia Franco ante el Constitucional tampoco la va a parar.

"Ya no hay vuelta atrás", ha explicado El Gran Wyoming, y es que "si esto fuera un partido de fútbol los jugadores estarían en el túnel de vestuarios y el entrenador estaría diciendo 'venga Franco, calienta que sales'".

Por parte del Gobierno también Carmen Calvo ha asegurado que es "inminente". Por eso, El Gran Wyoming se quiere ir preparando para la ocasión: "Sandra, ¿tú que te vas a poner para la exhumación?, ¿crees que es muy atrevido un palabra de honor?"

Carmen Calvo también ha avanzado que no se va a permitir el acceso a la prensa por el respeto a la familia. "Me parece bien que no se permita la entrada a la prensa", ha explicado Wyoming, que cree que "todo el mundo tiene derecho a una hora sin cámaras".

El traslado de los restos ya está preparado, ahora sólo queda dilucidar si será por tierra o por helicóptero. "Creo que por tener un último detalle con Franco deberíamos transportar sus restos en el vehículo que más le gustaba: su famoso Rolls Royce", ha apostillado Wyoming. Aunque, "si no está disponible", opta por "mandarle un Cabify, que también es negro y encima te dan una botellita de agua": "Después de 40 años, Franco tendrá la boca seca".