Eugenia, emigrante en Edimburgo: "Parece que en España tienes que callarte y aguantarte por tener trabajo a pesar de las condiciones"

DESTACA QUE LE DA "MIEDO VOLVER A ESPAÑA" PORQUE NO SABE LO QUE SE VA A ENCONTRAR

Después de estudiar magisterio infantil y no encontrar un trabajo en condiciones, Eugenia Moras decidió irse a vivir a Edimburgo: "Desde España dicen que la cosa están mejor, pero yo les sigo viendo estancados, algo que no me anima a volver".