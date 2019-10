Ante la división de opiniones que ha generado la huelga de estudiantes en Cataluña, El Intermedio ha querido conocer las posiciones de dos profesores de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona que contienen puntos de vista diferentes.

¿Las universidades tomas partido en favor del independentismo?

A juicio del profesor Ricard Gomà, "las universidades públicas de Cataluña nunca han dado la espalda a la realidad". "Es positivo que se conviertan en espacios de deliberación colectiva en relación a lo que sucede en el entorno", ha sentenciado el profesor, que ha asegurado que es "falaz atribuir a las universidades catalanas una posición favorable al independentismo".

Sin embargo, para la profesora Margarita León "es un manifiesto que comparte al milímetro el lenguaje, el posicionamiento y las proclamas de una de las partes involucradas en el conflicto"; por ello, no encuentra "el sentido de hacer manifiestos de esta naturaleza en la universidad".

¿Se debe cambiar el sistema de evaluación?

Según el profesor, "ante una situación compleja, no hay soluciones simples", por eso apuesta por "la flexibilidad": "Hay que generar marcos inclusivos para que se puedan recoger todos los derechos".

No es así para Margarita León, que considera que "que se cambie el sistema de evaluación es desvirtuar el derecho a huelga": "No hay ninguna huelga que tenga una resonancia importante en la que no haya habido sacrificios significativos para los que se adhieren a ella".

¿Cuál debe ser el papel de la universidad en el conflicto catalán?

Sobre el papel de la universidad en el conflicto catalán, Ricard Gomà ha asegurado que es "muy importante" conservar el valor del "diálogo y la transversalidad", ya que en dichos espacios "no se reproduce esa lógica de trincheras que se ha instalado en el escenario político".

Así, asegura que es necesario "posicionarse a favor de construir las condiciones para que el conflicto político pueda resolverse por la vía del diálogo y la de la política". El profesor ha añadido que eso "significa también expresar rechazo a la judicialización de la política y su máxima expresión reciente que es la sentencia tremendamente injusta".

Sin embargo, a juicio de la profesora Margarita León, la universidad podría tener un papel que jugar si se desmarcara de las principales proclamas políticas. "En un momento en el que hay una necesidad enorme de articular espacios donde se puedan encontrar posiciones contrarias, la universidad podría jugar un papel relevante": "Tendría mucho que expresar si se separa de lo que son las proclamas políticas".

