Después de la sentencia del procés, Andrea Ropero se traslada hasta Cataluña para hablar con catalanes a favor y en contra de la independencia. ¿Qué es lo que piensan tras esta decisión judicial?

Todos tienen algo en común: la sentencia no mejorará la situación. Una mujer no independentista afirma que aunque estos políticos independentistas que están en la cárcel "habían cometido un delito y debían pagar de alguna manera", "esta sentencia no va a mejorar las cosas, aunque a peor creo que no podríamos ir". Además, la mujer destaca que "la gente se ha vuelto muy radical".

Por su parte, un joven independentista realiza una pregunta: "Si ya la situación está encendida ¿por qué avivan más el fuego?", mientras que un hombre en contra de la independencia es mucho más duro al afirmar que la sentencia "ha sido muy benigna" porque "lo que ha ocurrido es un atentado".

