Estas son las diferencias entre el discurso de la campaña de Donald Trump en 2016 y su discurso de reelección

La actualidad internacional lleva a El Gran Wyoming y a Sandra Sabatés a Estados Unidos, donde Doland Trump se postula para revalidar el cargo en las elecciones de 2020, asegurando que ha sido "el mejor presidente" que ha tenido el país.

Si hace cuatro años su eslogan fue 'Make America Great Again' (Hagamos América grande otra vez) , ahora estrena el 'Keep America Great'. "Ese eslogan es brillante", exclama Wyoming, asegurando que tiene la misma garra que el anterior pero al ser más corto le deja más caracteres para decir tonterías en Twitter.

Pero esta no es la única cosa que Trump repite, también sus discursos son muy parecidos, incluso volvió a convertir a Hillary Clinton en el centro de sus críticas, aunque ni siquiera esté en la carrera presidencial. 'The Daiky Show' ha comprobado que no hay muchas diferencias entre los discursos que pronunciaba en la campaña de 2016 y en la de esta semana.

Por su parte, en el partido demócrata 25 candidatos se disputan para conjurar a Donald Trump, aunque todo apunta a que Joe Biden será el elegido. Puede ser que las elecciones sean entre Trump de 73 años y Biden de 76, lo que, según Wyoming explica que hayan empezado "la carrera a la Casa Blanca un año antes. Con esa edad no están para correr".