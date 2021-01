La presión asistencial en muchos hospitales de España se encuentra disparada. Aunque Fernando Simón ha explicado que podríamos estar dejando ya atrás el pico de la tercera ola de la pandemia, sigue viendo muchas dudas al respecto. El Intermedio ha entrevistado a dos expertos para conocer su punto de vista.

Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, asegura que los datos indican que sí empieza el punto de inflexión de la curva, ya que ha cambiado la sociabilidad tras las Navidades y las medidas que se han ido poniendo empiezan a dar sus resultados. Eso sí, advierte: "Estamos viendo solamente el principio del final de la infección, pero la saturación hospitalaria tardará más". El epidemiólogo Daniel López Acuña tiene otra visión: "No hemos pasado el pico, tenemos una o dos semanas en las que el número de contagios nuevos va a ser importante y no hemos pasado el pico de la presión asistencial y los fallecimientos que se prolongarán un mes", dice. Y añade: "No ganamos nada con dulcificar la noción con que ya hemos pasado la tercera ola".