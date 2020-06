El Ingreso Mínimo Vital ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra. Algo que ha celebrado El Gran Wyoming con energía en El Intermedio: "¡Por fin ha llegado! Hoy las familias necesitadas están de enhorabuena".

El presentador ha celebrado el Ingreso Mínimo Vital, que ha sido apoyada por el PP y por el que Vox se ha abstenido.

"El PP vota a favor y, lo que es mas sorprendente, Vox se abstiene por toda la escuadra. Cómo no te voy a querer, si has dejado el liberalismo por primera vez", ha bromeado Wyoming, que ha querido dar la bienvenida a estos dos partidos "al mundo de la moderación y la preocupación por ayudar a los ciudadanos". Eso sí, ha advertido: "Esperemos que se queden mucho tiempo y no sea solo una escapadita de fin de semana".

En otro programa, El Gran Wyoming celebró el Ingreso Mínimo Vital, que se pondrá en marcha a partir del próximo 15 de junio.

"No estáis soñando, por fin una buena noticia", defendía entonces Wyoming, que se atrevió a usar un matasuegras para "aplaudir" la renta mínima: "Viva la renta mínima vital", grita.

El Partido Popular ha votado a favor de la convalidación del decreto ley del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, el partido que lidera Pablo Casado ha pasado de tachar la renta mínima de "ocurrencia populista" a defender que es "imitación" de algunas de las medidas que ya gestiona en las comunidades autónomas.