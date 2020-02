Tras la petición del juzgado a AENA de entregar las grabaciones del aeropuerto de Barajas que muestran el encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez, El Intermedio ha decidido "revelarlas en exclusiva".

"En primer lugar, vamos a mostrar las comprometidísimas imágenes de la vicepresidenta venezolana. Ahí la vemos haciendo lo imposible por no pisar suelo español. Aunque, al final, por no pisarlo se lo come..", ha explicado Wyoming.

Por otro lado, El Intermedio también 'ha tenido acceso' a las grabaciones en las que aparece el ministro de Transporte. "Ahí le vemos llegando al aeropuerto con la cartera ministerial y, en un alarde de transparencia sin precedentes, decide no pasar por el arco de seguridad, sino por el propio escáner de rayos X", ha señalado Wyoming.

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming analiza en este vídeo la inesperada reacción del ministro Ábalos cuando le preguntan si tiene miedo a que salgan a la luz las grabaciones de su encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas.

Además, el Gran Wyoming ha mostrado "en exclusiva" las imágenes "que demuestran que Delcy Rodríguez entró en España pero no tocó suelo español", fotografías en las que puede verse a los dos visitando los lugares más famosos de Madrid.