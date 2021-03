La Audiencia Nacional ha retomado el juicio de la caja B del PP con las declaraciones de tres secretarios generales históricos del partido: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal.

Esta última, al igual que el resto de secretarios generales del PP, ha negado haber recibido sobresueldos en b y ha rechazado las acusaciones de Bárcenas durante el juicio en las que aseguraba que le había entregado un sobre con 25.000 euros de la caja b del partido. "No es que no lo recuerde, es que no lo recibí", ha insistido Cospedal, quien le ha dedicado a Bárcenas unas "cariñosas palabras".

"Solo le tengo el desprecio más absoluto", ironiza Wyoming tras las palabras de Cospedal afirmando que no tenía ninguna "animadversión" con Bárcenas: "Luisito, qué ingratos son tus excompañeros de equipo". Puedes ver el análisis completo de Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.

"Para los del PP de los 90 Aznar era en realidad 'Lord Josemort'"

La intención de Jaime Ignacio del Burgo de nombrarle sin decir su nombre ha hecho que El Gran Wyoming comience a sospechar: "Más que el presidente del partido, Aznar era 'Lord Josemort'".