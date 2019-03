Echenique: "Hay que investir a un presidente y no pueden ser los escaños el único argumento que se ponga en la mesa"

TRAS EL CASI "EMPATE TÉCNICO" ENTRE PSOE Y PODEMOS

El candidato a la presidencia de Aragón Pablo Echenique visita 'El Intermedio' para hablar de los pactos de investidura. El secretario general de Podemos Aragón se postuló como presidente pese a no ser la fuerza más votada, y ahora sigue manteniendo la misma postura, porque desde el primer día "primer hablan de medidas, de cambio real". Asegura que tras las elecciones el PP en Aragón es el partido con más escaños y como entre PSOE y Podemos "habido prácticamente un empate técnico" y no quieren que gobierne el PP, a la hora de investir a un presidente, Echenique asegura que "no pueden ser los escaños el único argumento que se ponga encima de la mesa. Eso sí es vieja política".