Cristina Cifuentes: "Me avergüenzo de mucha gente que ha utilizado la pertenencia al partido para hacer cosas que no debía"

LA PRESIDENTA MADRILEÑA, EN EL INTERMEDIO

La presidenta de la Comunidad de Madrid visita El Intermedio en un día aciago para su partido. Cristina Cifuentes no duda en criticar a los que se han aprovechado de la "pertenencia al partido para hacer cosas que no debían". Sin embargo, no duda en apoyar a la líder del PP en el País Vasco, Arantxa Quiroga, que ha dejado el partido: "En política, cuando uno pierde las ganas, lo me es que se vaya".