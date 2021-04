Las elecciones madrileñas están a la orden del día, por eso El Gran Wyoming ha querido analizarlas en 'la verbena de la democracia', donde ha destacado un detalle del primer debate electoral de los comicios del próximo 9 de mayo.

"Me quedo con que Gabilondo por fin despertó, y no me quiero imaginar el susto que debió llevarse al hacerlo en pleno debate. Si se despierta de repente y lo primero que ve es a Díaz Ayuso y Mónica García vestidas igual, lo primero que habría pensado es que tenía delante a las niñas de 'El resplandor'", ha bromeado. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

La sorpresa de Wyoming con el perreo de Mónica García

El Gran Wyoming hace un repaso a la campaña de los partidos a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, pero metido en un personaje de la serie de 'Compañeros'. "¡Qué mega fuerte se está liando en la capi!", avisa Wyoming. Puedes verlo en este vídeo: