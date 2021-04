El Gran Wyoming y Sandra Sabatés han repasado al estilo 'Compañeros' la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. El resumen de Wyoming es el siguiente: "Pablo ha intentado enrollarse con el profe de Filo, don Ángel, y este le ha dicho que no. A Iglesias no le paran de dar calabazas, porque intentó liarse con Mónica y le hizo una cobra que no terminó en el hospital con un esguince cervical de milagro". Sobre Ayuso y Monasterio, dice: "La Isa y la Roci para mí que son unas falsas, un día se ponen a parir y otro son 'best friends forever'".

Además de las discrepancias en su política fiscal, los partidos también están marcando diferencias sobre la importancia de acudir a unos debates electorales en los que Isabel Díaz Ayuso se resiste a participar. Gabilondo ha recordado a la 'popular' la importancia de debatir en ellos y Mónica García ha llegado a decir que deberían de ser obligatorios por ley. Wyoming cree que con esta actitud, la líder de Más Madrid demuestra que "va de empollona", pero advierte que "no es tan modosita cuando sale a la calle", haciendo referencia a un vídeo suyo perreando en la 'Cadena Ser'. Puedes verlo en este vídeo de El Intermedio.

En este vídeo de El Intermedio, Wyoming analiza las reacciones de algunos políticos a la decisión de Iglesias de ir como candidato de Podemos en Madrid, especialmente la del presidente Pedro Sánchez: "No le veíamos tan feliz desde que el Estudiantes ganó su última Liga".