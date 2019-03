Bayta Díaz: "Hay casos de intento de suicidio o de estar pendiente de entrar en la cárcel en chavales ludópatas"

DICE QUE UTILIZAN UN DNI AJENO PARA JUGAR ONLINE

La psicóloga de la Asociación de Prevención y Ayuda al Ludópata explica que hay jóvenes que "empiezan a jugar a los 16 años". Dice que "primero terminan con su patrimonio y luego empiezan los robos o piden dinero a gente no recomendable para seguir apostando". Dice que el problema es que "no hay estadísticas de menores" por lo que "si no existes, no hay recursos".