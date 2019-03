Bailando sevillanas, así de 'a gustísimo' se queda Soraya Sáenz de Santamaría tras años reteniendo la palabra 'amnistía fiscal'

EN UNA CASETA DE LA FERIA DE ABRIL

La feria de abril está dando mucho de qué hablar, y si no que se lo pregunten a Soraya Sáenz de Santamaría, a quien han pillado dándolo todo en una caseta de Sevilla. Parece que la vicepresidenta tenía "ganas de desmelenarse", tal y como afirma Wyoming. Pero no ha sido la única. Teresa Rodríguez, de Podemos, ya ha generado bastante polémica en Twitter, después de que los seguidores de la red la vieran bailar. Pero no es su arte lo que genera polémica, sino su look que al parecer deja mucho que desear. "Aun así es mucho mejor cuando bailan que cuando cantan", aclara el presentador de 'El Intermedio'.