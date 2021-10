"Aquella presidenta pizpireta con ojos de personaje magna que soltaba sus locurillas, ha cambiado desde que se cruzó en su vida Miguel Ángel Rodríguez", destaca Dani Mateo, que realiza un análisis a Isabel Díaz Ayuso. Y es que Mateo señala que, desde entonces, "Ayuso está on fire".

"Marilyn Manson, retírate, al lado de Ayuso eres Pablo Alborán", destaca el presentador que afirma que "la nueva Ayuso está desencadenada" y, como prueba, muestra en El Intermedio la spolémicas palabras de la presidenta madrileña en las que afirmaba que "las feministas profesionales" ven el aborto "como una fiesta y celebración": "Es horroroso, hay que ser consciente de que es una decisión que se toma una vez, no cuatro veces como hacen mujeres". "Tiene para todos", destaca Mateo, que repasa con cuántos colectivos se ha metido la popular: "Si no te ha insultado Ayuso, tú ahora mismo no eres nadie".