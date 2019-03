Aprende inglés con 'El Método Gürtel': "La traducción de la 'indemnización en diferido' de Cospedal sería 'Achilipú apú apú'"

EL NUEVO CURSO DE INGLÉS PARA SER CORRUPTO

Wyoming presenta el curso de inglés "para corruptos" llamado 'El Método Gürtel'. En la primera sesión explica cómo traducir nombres como El Albondiguilla (The Little Meatball) o Ana Mato (Ana I Kill). También traduce frases como "Yo destapé la trama Gürtel" (I destap the Gürtel Tram) o "Luis sé fuerte" (Fucking Master of the Universe, be strong).