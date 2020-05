Los centros de estudio no reabrirán sus puertas hasta septiembre, salvo en contadas excepciones. El Gran Wyoming considera que este es un hecho sobre el que hay que reflexionar. "La apertura debería de ser una de prioridades. La educación eleva el nivel del país", defiende el presentador.

¿Qué mensaje mandamos a la sociedad cuando hay otras actividades que pujan por abrir lo antes posible? Para abordar el tema, El Intermedio ha entrevistado al catedrático en economía Antón Costas.

"Detrás del argumento de que los niños no pueden ir a al escuela por motivos de seguridad esconde el motivo de que no hay una prioridad política para invertir y poner los recursos necesarios para que los niños puedan ir a la escuela desde el momento en el que se considere que la pandemia está controlada", defiende Costas.

Y añade que en otros países se desarrollan fórmulas para que la vuelta a las aulas sea segura y lo antes posibles, como la de asistir algunos días y otros no o la de dividir los grupos para que sean menos numerosos.

En la misma línea opina Wyoming: "Es difícil de entender que en muchas comunidades estén abiertas las peluquerías, o los gimnasios y los colegios sigan cerrados hasta septiembre".

Una medida discriminatoria

Además, el experto en economía considera que el hecho de que solo podrán asistir próximamente a la escuela los niños cuyos padres tengan que ir a trabajar tiene dos lecturas y ambas "son perversas".

"En primer lugar, suponer que las escuelas son una especie de aparcamiento durante la jornada laboral para los padres que trabajan, y en segundo lugar, una discriminación que no entiendo, ¿porqué no pueden ir los niños cuyos padres no trabajan o teletrabajan?", cuestiona Costas.

"Va a aumentar la brecha social, educativa, de género y territorial".

Del mismo modo, el economista señala una de las consecuencias más graves de esta decisión. "La falta de escolaridad, aunque sea en breve tiempo, tiene efectos dramáticos a largo plazo sobre los niños, también efectos a corto plazo que significa que si tienes que tener tus hijos en el hogar, alguien del hogar no podrá ir a trabajar".

Esto suele perjudicar mucho más a las mujeres. "Va a aumentar la brecha social, la brecha educativa, la de género y la territorial en España", vaticina el experto.

Otros momentos destacados

En programas anteriores El Intermedio también trató el tema de la educación. Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia en Save the Children, advirtió sobre el peligro de la brecha educativa durante la pandemia. "Solo el 40% de los centros tiene un entorno virtual de aprendizaje", aseguró.