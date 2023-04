El Gran Wyoming vuelve a El Intermedio con 'Dejad que los niños se acerquen a mí', su sección en el programa en el que los niños y las niñas preguntan al presentador por todo tipo de cosas. Por ejemplo, Vera pregunta a El Gran Wyoming si existe 'Nunca Jamás'.

¿La respuesta del presentador? "Bien, me alegro de que me hagas esa pregunta", responde Wyoming, que afirma que claro que existe: "Lo dicen mis novias, que siempre que me dejan me decían, 'no me vas a volver a ver nunca jamás'. Por su parte, Dylan pregunta al presentador si los sueños se pueden cumplir. "Pues depende de lo que sueñes", destaca Wyoming, que afirma que él a su edad soñaba con tener su propio parque de atracciones,

Por último, Maya pregunta a Wyoming si existen los animales fantásticos, como los unicornios o las sirenas. Descubre la respuesta del presentador en el vídeo principal de esta noticia.