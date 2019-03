Wyoming contesta a Aguirre: "No publico mi declaración porque ni he ocupado ni me postulo a ningún cargo público"

LA POPULAR CARGA CONTRA EL PRESENTADOR DE ‘EL INTERMEDIO’

En el pico de la mesa, El Gran Wyoming contesta a Esperanza Aguirre después de que cargara contra él ante los medios, tras la publicación de sus datos fiscales del año 2013. "Yo no publico mi declaración de la renta porque ni he ocupado ni me postulo a ningún cargo público como lleva haciendo Esperanza Aguirre desde hace casi 30 años", explica el presentador de 'El Intermedio'. Además, Wyoming no entiende por qué ha centrado su ira contra él si a quien exigen transparencia los ciudadanos es a los políticos, no a los cómicos. "¿Por qué se compara conmigo, también se considera cómica?", se pregunta.