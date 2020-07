The very best of El Intermedio

La advertencia de Wyoming sobre el veto parental: "Se empieza prohibiendo la materia de igualdad y se acaba poniendo en duda que Franco fue un dictador"

El Gran Wyoming reflexiona en el pico de la mesa sobre el veto parental. "Por mucho que los padres queramos a nuestros hijos, somos sus tutores no sus propietarios. Los hijos no son propiedades, no se compran ni se venden", señala en este vídeo.