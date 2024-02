¿Su pareja es romántica? ¿Tiene detalles? ¿Lo considera un buen partido? Thais Villas ha trasladado estas y otras preguntas a la calle en una nueva entrega de 'Barrio rico, barrio obrero' donde el amor es el gran protagonista.

En el vídeo sobre estas líneas, una mujer de barrio rico asegura que la última sorpresa que le dio su marido fue "un bolsito de una marca muy chula que no voy a decir". Por su parte, otra de barrio obrero asegura que su pareja "no es muy romántica": "Cuando es mi cumpleaños y eso sí me regala", afirma. Preguntada por Thais sobre su último regalo, recuerda que fueron "unas botas", si bien acertó "porque se lo dijo mi hija".

También en el barrio obrero, una mujer responde tajante a Thais Villas sobre la mayor sorpresa que le dio el amor de su vida: "¿Que estaba casado te parece poco?", comenta la entrevistada, que preguntada sobre si su pareja era un buen partido, asegura que "un buen partido es el rey o un presidente porque tienen una cantidad de pelas que te cagas": "Un autobusero no es un partidazo, es un autobusero, punto. El pobre curra como un descosido para poder sacar a su familia adelante", sentencia.