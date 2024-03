Thais Villas entrevista en su sección 'Ok Boomer' a Claudia Polo, responsable de 'Soul in the Kitchen', un proyecto gastronómico que promueve la 'alimentación consciente' y que tiene más de 200.000 seguidores en Tik Tok.

Claudia asegura en el vídeo sobre estas líneas que el secreto de 'Soul in the Kitchen' podría estar en que es "un poco anárquica" en sus recetas, ya que en sus vídeos no se detiene en cantidades y "enseño a cocinar muy de ir por casa". "Cualquier persona podría hacer cualquier receta con lo que tiene en casa", afirma.

Sobre la relación de las personas con la comida, la divulgadora sostiene que las mujeres, por lo que llama "cultura de la dieta", "crecemos viendo la comida como una especie de enemigo al que tenemos un poco de miedo, que hay que controlar, que hay que compensar, que hay que premiar cuando lo has hecho muy bien".

También señala que los platos que mejor funcionan en redes son los postres y las cosas con queso, si bien "te sorprendes y una receta de lentejas clásica lo peta y la gente está flipando". Sobre la combinación de música y cocina que promueve en su proyecto, afirma que "mi dinero va a música en directo y un buen tomate".