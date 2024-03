En su sección 'Ok Boomer' , Thais Villas entrevista a Claudia Polo, más conocida como 'Soul in the Kitchen', que triunfa en las redes sociales con un proyecto que, más allá de la gastronomía, promueve la 'comida consciente', un término que, explica, se basa en "desgranar todo lo que es la alimentación, que no es solo llevarse alimentos a la boca".

"La alimentación tiene muchas aristas, como desde dónde se producen esos alimentos, hasta la historia, el patrimonio, cómo se han comido en nuestra casa, connotaciones políticas o culturales...", apunta Claudia, que asegura que comer conociendo todo eso "nos hace consumidores mucho más poderosos".

La divulgadora sostiene que en el mundo de hoy en día "cocinar es casi ya un acto revolucionario" y que "poner caras a toda la cadena alimentaria humaniza mucho el proceso de la alimentación". Sin embargo, es consciente de que hay personas con mayores dificultades para llevar a cabo lo que propone, para lo que destaca la importancia de "estructuras que faciliten la accesibilidad a alimento fresco que es más fácil que sea de mejor producción".