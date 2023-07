Thais Villas sale a la calle para descubrir si las elecciones en julio han modificado las vacaciones de los españoles. ¿Les habrá afectado igual a los vecinos de un barrio obrero que los de un barrio rico? "Voy a ir a votar, son unas elecciones muy importantes y estoy muy cabreada", afirma una mujer de un barrio rico.

Por su parte, una vecina de un barrio obrero afirma de manera contundente: "Por su puesto que voy a ir a votar, no me afecta con vacaciones, pero si me afectara, votaría por correo". "Aquí tenemos que votar, sí o sí", insiste la mujer a Thais Villas, que se muestra muy sorprendida con la contundencia de la mujer: "No os reconozco como españoles", bromea la reportera de El Intermedio, cuyo reportaje al completo puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.