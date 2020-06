Cada vez hay más ricos en el mundo. Si en 1987 había 140 multimillonarios, en la actualidad hay 2.153, es decir, 15 veces más. Unas cifras que demuestran que los ricos se extienden tan rápido como los patinetes eléctricos. Además, estos multimillonarios acumulan en total unos ocho billones de euros, es decir, que si formaran un país serían el tercero más rico del mundo.

Así lo explica Sara Escudero en El Intermedio, en donde presenta 'Millonariosland', "un país en el que hay de todo menos inspectores de Hacienda", y es que todos estos "ricos apenas pagan impuestos ni por su patrimonio ni por sus empresas". En España un informe de Intermon Oxfamn reveló que las familias aportan el 91,52% de la recaudación fiscal, mientras que las grandes empresas solo contribuyen en el 1,98%. Como explica Escudero, esto es posible gracias a la ingeniería fiscal, un conjunto de prácticas que consiste en usar la ley para pagar lo menos posible y que son legales, aunque "no muy bonitas".

Esta ruleta de tu fortuna, que ayuda a que la fortuna siga creciendo pagando lo menos posible en impuestos, tiene muchos tipos de prácticas, desde paraísos fiscales o las offshore a testaferros, o la Sicav, que "permite tener beneficios millonarios y tributar como si vendieras pañuelos en un semáforo", detalla Sara Escudero, que explica que "estas sociedades de inversión variable, conocidas como Sicav, son el 'Black Friday' de los ricos ya que en vez de pagar el 30% de impuestos de sociedades pagan solo el 1%".

Además, son muy fáciles de crear ya que se necesitan 2,4 millones y 100 accionistas, pero en la práctica el dinero lo pone una persona y los demás están de relleno. Afortunadas como Alicia Koplovich, o Sandra Ortega las tienen confirmando la regla de oro de los ricos españoles: "Cuanto más grande es el yate, más pequeño es el impuesto".

Pero no esta no es al única manera de evitar pagar Hacienda, otra de las estrategias de las grandes empresas es "el doble irlandés con sándwich holandés", es decir, complicadas maniobras fiscales, cuyo modelo por ejemplo han usado Google o Faceboook. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que el 8% de la riqueza mundial se encuentra en los paraísos fiscales, donde hay un control financiero inexistente para los residentes extranjeros. Pero, ¿por qué los gobiernos de todo el mundo siguen permitiendo estas lagunas legales?", se pregunta Escudero, que recuerda que "cientos de políticos y líderes de todo el mundo también se benefician de la ingeniería fiscal para no pagar impuestos".

