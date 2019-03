En 2012, las ocho mayores compañías digitales del mundo sólo pagaron a Hacienda por su actividad en España 1.250.000 euros. En 2013, aumentó un poquito más su contribución, pero entre todas no llegaron ni a los 17 millones y medio de euros ¿Por qué pagan tan poco las grandes compañías tecnológicas?

'laSexta Columna' ha querido preguntárselo a sus directivos, pero todos se han negado a ser entrevistados. El director general de Google no quiere responder por qué en 2013 sólo pagaron en España 1.750.000 de euros. No quiere explicar por qué, según sus cuentas, en España pierden dinero.

Su planificación fiscal agresiva también tiene un nombre menos técnico: el 'sandwich holandés' y el 'café doble irlandés'. ¿En qué consisten cada una de ellas?

Una multinacional tiene tres compañías: una en España, otra en Irlanda y otra en un paraíso fiscal. La multinacional vende su negocio a la del paraíso fiscal, ésta se lo revende a la de Irlanda y ésta a su vez vuelve a hacer caja con la de España. Ahora usted acude ahí a comprar. Paga 10 euros por un libro electrónico, por ejemplo. Esos diez euros harán el viaje inverso. La empresa española sostiene que ella ha pagado por ese libro 9 a la de Irlanda. Y la de Irlanda asegura que lo compró a la del paraíso por 8, y así han conseguido que todo el beneficio generado en España, acabe muy lejos de aquí. A esto se le conoce como 'el café doble irlandés'.

Vamos con el 'sandwich holandés'. Una multinacional gana dinero con sus empresas por todo el mundo. Debería pagar impuestos en cada país, pero prefiere no hacerlo. Así que acude a Holanda y pregunta a su gobierno: ¿En cuánto me lo dejas si me traigo aquí todo el dinero que gano por el mundo? La multinacional y Holanda pactan la cifra. Unos se ahorran millones en impuestos y los otros se quedan con un dinero extra. Una vez que todo el dinero está en Holanda, se envía a un paraíso fiscal sin apenas pagar impuestos por ello.

¿Utiliza una compañía como Microsoft esas tácticas para ganarle la partida a Hacienda y pagar menos impuestos que el resto de empresas? El año pasado, Microsoft pagó en España por el impuesto de sociedades sólo 11 millones de euros. Más allá de la legalidad, ¿es moral eludir impuestos?