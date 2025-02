La reacción de Wyoming a las tibias disculpas de Miguel Ángel Rodríguez: "Hace buenas las del rey emérito"

"He pedido disculpas y no le doy más importancia al asunto": así pedía perdón Miguel Ángel Rodríguez tras poner en duda los testimonios de los familiares de muertos en las residencias. La respuesta de Wyoming, en este vídeo.

Después de sus polémicos tuits, en los que ponía en duda los testimonios de los familiares de los muertos en las residencias en el programa de Jordi Évole, Miguel Ángel Rodríguez volvía a ser hoy protagonista.

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso volvía a disculparse hoy ante los medios con su particular estilo: "Me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia al asunto", afirmaba.

"He pedido disculpas y ya podemos pasar a mi siguiente bulo", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que esta forma de pedir perdón "hace buena la del rey emérito". "Ojalá también inventaran el cargo de jefe de Gabinete emérito, así por lo menos Miguel Ángel Rodríguez se iría a Abu Dabi", zanja.