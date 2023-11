Thais Villas ha vuelto a un colegio de Madrid, en esta ocasión para preguntar a sus jóvenes alumnos y alumnas por sus mayores miedos y también por las pesadillas que más les han asustado.

"Son muy raras, profe", le confiesa Sofía ante una Thais Villas alucinada por la nueva 'profesión' que la niña le acaba de asignar: "Me ha llamado profe, qué ideal", comenta la reportera de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas, donde admite que el apelativo "me gusta".

Respecto a sus pesadillas, la pequeña explica que cuando ve una película de mar, como 'La Sirenita', "me imagino que un tiburón viene y me come". "¿Sabes lo malo? Que quiero que me muerda para en el sueño sentir lo que se siente", afirma mientras su compañera no da crédito.