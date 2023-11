Thais Villas ha visitado un colegio para charlar con sus jóvenes alumnos y alumnas sobre el miedo. "Es algo malo que sé que se viene", explica Ruth, una de las niñas y niños que han confesado a la reportera de El Intermedio qué es lo que más les asusta.

Tirarse en paracaídas, las cucarachas, las cosas que hay debajo de la cama, los zombis, los perros grandes o los leones más grandes del mundo, "porque corren mucho y yo no corro más de 100 kilómetros por hora", afirma Víctor, son algunos de los mayores temores de los pequeños.

Sin embargo, Naiara revela a Thais Villas un miedo mucho más cotidiano, pero no por ello menos terrorífico: "Cuando le doy las notas a mi madre, porque a veces son malas", admite esta niña, que asegura que para afrontarlo "se las doy cuando ya estamos en casa, me voy corriendo a la cama y me tapo con la sábana". Julen, por su parte, no comparte este mismo temor, pues cuando saca un cuatro "no me da miedo porque es casi un cinco".