La reacción de Isma Juárez cuando un artista de La Bañeza lo comparó con una zarigüeya: "Tengo que ir más al gimnasio"

En la última entrega de 'Un país en la riñonera', Isma Juárez se adentró en las calles de La Bañeza, un pequeño pueblo leonés convertido en galería de arte al aire libre. En este viaje, el reportero descubrió los impresionantes murales que decoran la ciudad y conversó con Antonio Prada, uno de los artistas responsables de llenar de color y mensaje estas paredes.

Uno de los murales más destacados de Prada representa a un hombre y un león, una obra cargada de simbolismo. "Quería reflejar esos momentos en los que nos estaban dando palos por todos lados y la frase 'nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo'", explicaba el artista.

Durante la charla, Juárez no pudo evitar preguntar qué animal lo representaría en un mural. Prada, sin titubear, respondió: "Con una zarigüeya". A lo que el reportero, entre risas, replicó: "Bueno, tengo que ir más al gimnasio".

Pero la sorpresa no terminó ahí. Antonio le mostró una obra muy especial: un mural dedicado a Wyoming. "Me parece increíble, no lo había visto", confesó Isma, impresionado. Incluso bromeó sobre cómo encajaría en el hogar del presentador: "Esto en la casa de Wyoming entra perfectamente".

Decidido a formar parte de esta obra de arte, Juárez dejó su huella en el mural de Wyoming. Con ayuda de una plantilla, estampó su rostro junto a su ya icónica muletilla: "De locos".

