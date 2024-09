Hace un par de semanas, Isma Juárez estuvo en La Bañeza, un pueblo de León donde un buen puñado de obras de arte urbano adornan sus calles. Entre ellas, un mural con el rostro de Wyoming que, ahora, ha sido vandalizado con insultos y frases de odio.

Para conocer más detalles de este triste suceso, Wyoming e Isma conectan con Sergio Mures, coordinador del festival Aero Rap, que en el vídeo sobre estas líneas explica que todavía no han identificado al autor, por lo que "podéis mandar aquí a todo el equipo de 'Equipo de Investigación'".

"Quizá para la restauración podéis llamara a Cecilia de Borja, la del 'Ecce Homo'", comenta Isma, si bien asegura que "no sabremos cómo quedará la cara de Wyoming, si estará más guapo antes o después". "Todo lo que se añada por encima yo creo que va a quedar mejor", responde Sergio con humor.

El coordinador del festival de arte urbano de La Bañeza también asegura que, "como sabíamos que podía pasar, tuvimos la idea de ponerte cuernos y los ojos rojos". "Te adelantas, como el juez Peinado", le responde Wyoming, que asegura que "si vandalizan a Banksy, yo no voy a ser menos".

A propósito de esto, propone que le 'rediseñen' como Superman, pero con una gran D en el pecho: "Ya que me acusan de demagogo, yo quiero ser 'superdemagogo'". Sergio, por su parte, le transmite un mensaje del artista que le hizo el mural: "No te preocupes, porque no eres el único presentador al que le pintan la cara todos los días, así que no pasa nada".