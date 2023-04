Escuchar lo que tiene que decir la gente mayor es muy importante, pero ¿lo hacen los jóvenes? Para averiguarlo, El Intermedio salió a la calle y comprobó si los nietos y nietas conocían realmente a sus abuelos y abuelas.

Una joven admitía que no se sabe los apellidos de su abuela: "Yo sé que en el pueblo la llaman 'La Canala'", afirmaba, si bien aseguraba que no conocía la historia del mote ni cuál es la comida favorita de su antecesora. También que hacía mucho que no la llamaba: "Tiene problemas de oído y no oye y dejo que mi padre hable con ella", comentaba. Lo mismo ocurría con un chico que, aunque definía la relación con su abuela como "de 10 u 11", desconocía datos como su edad, cuántos hermanos tiene o su comida favorita.

En la misma línea, otra chica confesaba no saber la edad, los apellidos o la fecha de su cumpleaños de su abuela. Para averiguarlo, la llamaba en plena entrevista: "Qué vergüenza", le contestaba la mujer al otro lado del teléfono entre la incredulidad, el enfado y la ironía.

