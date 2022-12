Los políticos de España no son famosos por su gran dominio de inglés. Y es que según ‘El Intermedio’, Ana Botella no es la única del Partido Popular, que va a necesitar unas clases intensivas de inglés. El actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular se quedó mudo al descubrir que la ronda de preguntas que se le venía encima no eran n su lengua materna, pero Rafael Hernando, ¿era necesario poner esa cara tan difícil?