El tenista mallorquín ha firmado con la Federación de Tenis de Arabia Saudí para convertirse en su embajador de este deporte. Ahora Rafa Nadal (imitado por Raúl Pérez) llega al plató de El Intermedio tras las críticas recibidas para defender su decisión y hablar de 'sportwashing'. "Ya me he enterado que vas a cambiar el Masters 1.000 por la Master Card", le dice El Gran Wyoming, que le recuerda que "ha fichado por un país en el que se cometen atrocidades contra los derechos humanos".

"Yo he estado allí y no he visto a ninguna mujer quejarse de la falta de derechos, bueno y sin quejarse, porque como van en burka no he visto ninguna", afirma 'Nadal' a Wyoming, a quien le explica que en Arabia Saudí "con los billetes no son racistas para nada, porque los tienen de todos los colores". Además, sobre otro tenista español, Carlos Alcaraz, asegura que "es como Arabia Saudí, mires donde mires solo ves crecimiento y desarrollo".