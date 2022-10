Isma Juárez se ha trasladado hasta Barcelona para hablar con los españoles sobre la ruptura casi irreparable que está en boca de todos y no, no es la del Govern catalán. ¿Cómo están llevando los catalanes la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva? qué ruptura les preocupa más, ¿esa o la del Govern catalán?

Así responden a Isma Juárez en el vídeo principal de esta noticia, donde también explican varios españoles qué es para ellos poner los cuernos y dónde está el límite. Una chica que continúa con su pareja tras ponerle los cuernos manda un tajante mensaje en solidaridad a Tamara Falcó para que no haga lo que ha hecho ella: "No vuelvas, no perdones y haz tu vida".