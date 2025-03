'Meloni' y 'Abascal' recurren a 'Trump' para echar a unos inquiokupas: "Se aprovechan del buen corazón de los fondos buitre"

Los compañeros de piso se enfrentan a un terrible problema: hay unos inquiokupas en el piso superior. Para solucionarlo, llaman al 'presidente estadounidense' pero, su idea no sale como esperan.

El Intermedio se vuelve a colar en el piso que comparten 'Giorgia Meloni' y 'Santiago Abascal'. El 'líder de Vox' y la 'presidenta italiana' se ven sorprendidos por la música que proviene del piso superior. "¿Otra vez los inquiokupas de los vecinos?", afirma indignada. "Lo dije la última vez en la junta: hay que fortalecer las fronteras de este edificio", añade 'Abascal', "¿qué nos costaba poner un portero que fuera francotirador?".

"Los okupas no distinguen y se meten hasta en los pisos de lujo... ¿a dónde vamos a llegar?", se queja la 'italiana'. "Es que no queremos verlo pero muchos se aprovechan del buen corazón que tienen los fondos buitre", afirma 'Abascal', "estos vecinos deberían pirarse sin tener que llegar a desahuciarlos, como García Gallardo".

Finalmente, deciden llamar a 'Donald Trump' para solucionarlo. "Si dice que va a desocupar Gaza esto para él va a ser un juego de niños", comenta 'Meloni'. "Tengo 'very good' ideas", les dice el 'estadounidense', "para empezar voy a subirles los aranceles". Y, si no entran en razón, amenaza con llamar al ejército para deportarles a Guantánamo.

'Trump' sube al piso de los okupas con un bate para solucionar el problema. Pero, horas después, vuelve borracho. "Esos vecinos no sé si serán inquiokupas pero preparan cócteles 'very well'", les dice el 'estadounidense'. "¡Viva México, cabrones!", grita 'Trump'. "La idea era que los deportases en caliente", le dice el 'líder de Vox'.