En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para abrir debate sobre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con su sección 'Hablando se enciende la gente': "¿Para tirar para adelante la economía quién es mejor? Una mujer, que se definió como "emprendedora", afirmó que Feijóo "para empresarios y autónomos": "Un Gobierno de derechas chuparía menos de nosotros y nos pedirían menos impuestos".

Por su parte, una chica respondió tajante después de que la otra mujer afirmase que Feijóo era mejor para la economía del país: "Feijóo para las empresas, para el trabajador no tanto". "Igual si pagas más impuestos es porque tienes más", contestó también a la mujer, quien recordó a la mujer que en derechos sociales España ha ganado "mucho".

Por otro lado, Thais Villas preguntó "a los Sanchistas" qué les preocupaba más de que el líder del PP llegara a ser presidente del Gobierno. "Que eche para atrás las medidas sociales que hemos conseguido", afirmó una mujer mientras que un hombre realizó una polémica reflexión que dejó alucinados a los presentes: "Cuando yo era joven los mariquitas no estaban permitidos y luego se permitieron y antes de que yo me muera a lo mejor me obligan a ser mariquita".

