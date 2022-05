Andrea Ropero entrevista a la ministra de Justicia para saber por qué no le han concedido el indulto a María Salmerón, a días de entrar en prisión tras negarse a que su hija menor viera a su padre, condenado por maltrato. "El Gobierno no ha tenido margen para concedérselo, si lo hubiera hecho hubiera sido una ilegalidad", explica Pilar Llop, que detalla los dos requisitos que han impedido el indulto: "Es una mujer que tiene antecedentes penales y había un informe negativo del Tribunal Sentenciador".

Además, la ministra de Justicia hace referencia a la crítica de Irene Montero en El Intermedio por no dar el indulto a Salmerón: "Comparto la opinión de la ministra de igualdad y lamento que no se le haya podido dar el indulto, pero solo podíamos cumplir la ley, si no el Gobierno hubiera cometido una ilegalidad". "Me parece injusto, pero hubiera sido ilegal"; insiste Llop, que, sin embargo, afirma que el Ejecutivo "tiene que estar del lado de las víctimas".

"Los padres maltratadores nunca pueden ser buenos padres porque no transmiten valores de igualdad a sus hijos e hijas", destaca Pilar Llop, que manda un mensaje a las víctimas: "Es importante que recurran a las herramientas del propio sistema judicial". Algo a lo que Andrea Ropero contesta tajante: "El sistema no ha respondido con María Salmerón". Pero Llop, insiste: "El sistema se tiene que combatir desde el propio sistema judicial y existen mecanismos para que la dirección letrada busque las estrategias procesales adecuadas". "Las mujeres necesitan que el sistema responda a sus necesidades y a lo que se está reclamando", afirma la ministra de Justicia, que confiesa que "como persona, mujer y madre" lamenta y le "resulta muy doloroso" toda la situación.