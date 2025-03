El 'papa Francisco' 'asegura' que está "rodado de Judas" : "¡Han devuelto hasta el Papamóvil! ¡Que era de renting!"

Raúl Pérez se convierte en un cabreado 'papa Francisco' tras su vuelta al Vaticano después de 38 días ingresado en el hospital: "Ya pensaban que me mudaba, pero al otro barrio".

Después de más de 30 días ingresado, el 'papa Francisco' ha reaparecido en El Intermedio en una entrevista 'exclusiva' en la que no ha dejado títere con cabeza. Con su característico sentido del humor, el 'pontífice' ha comenzado con un mensaje lleno de sarcasmo: "¡Buenas noches! Te agradezco que me llames, me anima mucho ver a gente que está peor que yo. Dios te bendiga… o Fidel Castro o en lo que tú creas".

Aunque asegura que físicamente se encuentra mejor, mentalmente no tanto: "Estoy de bajón", ha confesado. Y es que, según ha explicado, su ánimo ha ido decayendo a medida que se acercaba al Vaticano: "Lo duro ha sido volver acá y ver que estoy rodeado por una panda de Judas", ha criticado.

El 'papa' ha relatado que, al llegar a sus aposentos, se llevó una desagradable sorpresa: "¡Mira! ¿Te podés creer que me habían vaciado la habitación entera? ¡Todo en cajas! Ya pensaban que me mudaba, pero al otro barrio", ha contado con ironía.

Pero la cosa no acaba ahí. Para rematar, ha confesado que incluso se han deshecho de uno de sus símbolos más icónicos: "¡Han devuelto hasta el Papa Móvil! ¡Que era de renting!", ha exclamado entre indignado y divertido.

Puedes ver la 'entrevista' completa en el vídeo de El Intermedio.