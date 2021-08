En esta temporada de El Intermedio Pablo Ibarburu ha salido a la calle en multitud de ocasiones para descubrir qué es lo que piensan los ciudadanos de diferentes tema. En el vídeo principal de esta noticia, el colaborador charló con jóvenes sobre cómo están sufriendo la pandemia. Además, Ibarburu ayudó a estos chicos y chicas a conectar con otras personas que llevan tiempo sin verse por los confinamientos.

Por ejemplo, el colaborador charló con Patricia, una joven a la que pidió llamar a una persona a la que eche mucho de menos. La joven llamó a Anita, su mejor amiga, con la que organizó una quedada para dos semanas después, pero a Ibarburu no le convencía la idea. Y es que el presentador le recordó que no podían quedar aun por los confinamientos, pero la joven no estaba de acuerdo. "Y dale con el 21 de junio, que yo quiero la semana que viene", criticó la joven, que incluso lamentó que Ibarburu no se acordara ni de su nombre. Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.