El discurso de un simpatizante de Vox que tacha de "golpe de Estado" al Gobierno de coalición: "Lo que hizo Franco fue salvar a España"

Pablo Ibarburu se traslada a la manifestación que Vox ha convocado contra el nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. En este vídeo de El Intermedio puedes ver las razones que les han llevado a participar en esta "fiesta de unión del país".