Dani Mateo argumenta que "el bloque de la derecha empezó siendo un sólo bloque, encarnado por el PP", pero que ahora ha derivado en tres partidos: PP, Ciudadanos y Vox, que, al contrario que la izquierda, "que cada vez está más separada", la derecha "tiene a ser de nuevo un solo bloque".

Y es que existen muchas similitudes entre los tres líderes. Tanto Pablo Casado, como Albert Rivera y Santiago Abascal, "han sido bendecidos por su maestro José María Aznar", revela Mateo. "Entiendo que os sorprenda", dice Mateo, "normalmente Aznar sólo habla bien de una persona, él mismo".

Otra de sus "sospechosas similitudes entre los tres líderes" es su postura frente a la inmigración. "No quieren que entren inmigrantes porque aman mucho a España y no la quieren compartir con nadie", justifica el presentador.

"Lo que no es normal" entre estas coincidencias, "es que los tres compartan los mismos orígenes", dice Dani Mateo. Los tres pasaron por las Nuevas Generaciones del Partido Popular, "la academia Hogwarts del centro derecha". Pablo Casado fue presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Santiago Abascal lo fue en el País Vasco... y Albert Rivera, que siempre ha presumido de no haber estado afiliado a ningún otro partido que no fuera el suyo, sí lo estuvo.

"Podríamos decir que son tres trillizos separados al nacer, pero su primera palabra no fue 'mamá' ni 'papá', fue 'PP'", bromea Mateo.

Además, otras coincidencias curiosas: todos ellos han escrito un libro. Aunque, "Pablo Casado es el típico autor pudoroso a la hora de sacar su obra. Le pasa lo mismo con sus trabajos fin de máster". "Amantes de la fiesta nacional, de los caballos, instagramers, adoran la música, han llevado barbita de moderno y les gusta conocer otras culturas", son otras de sus similitudes.

"Entre los tres crean al candidato de derechas definitivo", dice emocionado Mateo. Juntando sus perfiles, el presentador obtiene el de Aznar.

Por su parte, El Gran Wyoming vuelve a "corregir" una vez más a Pablo Casado después de que el líder del Partido Popular diga que el PSOE es un partido condenado por corrupción.