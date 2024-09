Thais Villas vuelve a El Intermedio con una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión, la reportera centra el debate en las calles sobre la inmigración. "¿Hay un problema con la inmigración en España actualmente?", pregunta Villas a los voluntarios.

Una de las mujeres asegura que "no", pero comenta que en "Canarias y Ceuta están supertensionados porque no paran de llegar y no hay sitio", y afirma que si las Comunidades Autónomas los acogiesen "no habría ningún problema".

Otro joven señala que hay dos caras de la moneda en este caso y que, en la mayoría de las ocasiones, solo nos quedamos con el lado malo. Según los datos proporcionados por Thais Villas, el tema de la inmigración ha ascendido al cuarto lugar entre las preocupaciones de los españoles. "¿Por qué ha crecido tanto?", pregunta la reportera.

La respuesta de un señor es simple y sincera: "Cuando alguien comete algún delito pensamos que es un inmigrante, pero no siempre es así". Sin embargo, añade que "quien viene a delinquir es porque en su lugar de origen está acostumbrado a hacerlo".