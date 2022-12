El periodista Eduardo Inda, quien ha investigado el ‘Caso Nóos’ desde hace siete años. Por aquel entonces no se imaginaba cómo acabaría esto. Habla del foro de Iñaki Urdangarin en Baleares que costó 1,2 millones de euros, algo imposible porque aquello “era raquítico”.

A partir de ahí comenzó a investigar porque le daba la impresión de que “se ha regalado el dinero público”. Se hicieron con el presupuesto de aquel foro y tres meses después, publicaron el artículo.

Nunca pensó que “nadie se atreviera a proceder contra un miembro de la Casa Real”. El periodista asegura que nunca ha recibido presiones, “jamás”.

Dice que hay “intoxicadores” sobre este tema. “Hay gente que quiere que se haga justicia y gente que no, que quiere estar con el poder establecido tenga o no tenga razón”, comenta el periodista. Eduardo no quiere confesar a quien califica como “intoxicador sobrecogedor”.