Carmen Linares es una de las cantaoras de flamenco más reconocidas del mundo. Empezó a cantar en los escenarios con tan solo nueve años, sin embargo su pasión empezó mucho antes: "Ya con cinco años me acuerdo que cantaba con mi padre en mi casa".

Para él nunca fue un impedimento que su hija se dedicara a la música. "Él estaba encantado. Cuando ya empecé como profesional me decía 'si dios te ha dado ese don, tienes que usarlo'". Fue años después cuando se dio cuenta de que podía ganarse la vida así. "En el 1971 grabé mi primer disco y cuando me casé y tuve a mi primer hijo me costaba mucho irme tanto tiempo fuera...", ha explicado. Así fue como decidió desarrollarse como artista en solitario. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.