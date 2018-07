La primera directora de 'El País' destaca a Sandra Sabatés que España "tiene una Constitución con un estructura democrática impecable" aunque se tenga que mejorar algunas cosas.

Además, Gallego-Díaz también ha hablado sobre el machismo que ella misma ha vivido en el mundo del periodismo durante su carrera: "Un director me dijo que no me iba a dar una plaza por si me quedaba embarazada".