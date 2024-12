Una mujer, contra una propietaria: "¿Tienes que esperar a que la gente no tenga dinero para bajar los alquileres?"

Hace unas semanas, Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección de El Intermedio en el que abre un debate con los ciudadanos sobre temas de actualidad. En esa ocasión la reportera habló con los ciudadanos sobre uno de los problemas más importantes que sufre España: el precio de la vivienda.

"El Gobierno debe tomar cartas en el asunto pero no a costa del propietario", afirmó una propietaria, que destacaba que no puede ser que "ahora te bajen el alquiler un 40% porque lo diga Podemos". Y es que la mujer defendía "el mercado de libre acceso", es decir, "el que lo puede pagar, lo paga". "Si a mí me pagan mucho, ¿por qué lo voy a bajar?", preguntó la propietaria indignada, que insistía en que estaba en contra "de intervenir los alquileres" porque creía que "el libre mercado es el que decide el precio".

Además, la propietaria destaca que si no hay nadie que que pague el precio de tu alquiler, "ya lo bajarás". Un comentario que no gustó nada a otra mujer que se encontraba en el debate, que le contestó tajante: "Pero, ¿tienes que esperar a que la gente no tenga dinero para bajar los alquileres?", eso es muy triste y egocentrista".