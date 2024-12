Una mujer preocupada le pregunta a Thais cómo va a pagar el alquiler cuando esté jubilada: "Ahora estoy pagando 1.100 euros"

En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas abrió el debate sobre el problema del alquiler en pleno centro de Madrid. "O te asocias con alguien o no puedes coger un piso", criticó una mujer a la reportera de El Intermedio, quien reveló que, incluso, se casó "porque, si no, no podía alquilar un piso".

Un joven, por su parte, defendió que "no es lo mismo una persona que tenga uno o dos pisos, que una persona o empresa que tiene más de diez y vacíos". Según él, "tenemos un montón de territorio desaprovechado", donde "los alquileres son baratos, pero nadie va a vivir ahí porque no hay trabajo ni servicios".

En otro momento del debate, un hombre extranjero opinó que "la mentalidad" en España sobre la vivienda "es el problema". Se mostró indignado al preguntar: "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos, te quite uno?", para luego añadir que no estaba de acuerdo con la idea de que "todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad".

Sin embargo, una mujer que siempre ha vivido de alquiler le refutó, explicando que de esa forma tampoco es posible vivir: "El problema que tengo es que ahora estoy pagando 1.100 euros, pero cuando me jubile cobraré bastante menos, ¿cómo lo pago?".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.